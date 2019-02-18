В Германии отказались верить в мировое лидерство США

Выступление вице-президента США Майка Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности было оторвано от реальности, поскольку Вашингтон на самом деле уступает свои позиции другим странам. Об этом говорится в статье немецкого журнала Der Spiegel.

Пенс в ходе выступления заявил, что под руководством президента Дональда Трампа США стали «сильнее, чем когда-либо» и вновь оказались «лидером свободного мира». Он также указал, что именно глава государства вынудил союзников по НАТО нарастить расходы. При этом политик добавил, что американцы «не могут обеспечить защиту Запада, если союзники зависят от Востока» — газопровода «Северный поток-2».

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Авторы статьи отметили, что вице-президент на самом деле описал очень странный параллельный мир. «Америка не лидирует, она сдает позиции», — пишет Der Spiegel, указывая, что ее обходят Россия, Китай и даже Иран. Кроме того, трансатлантическое партнерство переживает самый глубокий кризис за семь десятилетий, и это общеизвестный факт.

Как говорится в статье, европейцы слушали выступление Пенса с каменными лицами. «Ясно, что именно в понимании Пенса является американским лидерством: один отдает приказы, а другие подчиняются. Это не совпадает с их идеей партнерства», — отмечает издание.

Мюнхенская конференция прошла с 15 по 17 февраля.

14 февраля в Германии признали, что проект газопровода «Северный поток-2» будет реализован, и это нельзя остановить. Председатель входящего в правящую коалицию немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр указала, что угрозы со стороны США в отношении Германии из-за этого — недопустимый формат общения между партнерами и друзьями.

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