Лавров подколол спросившего о Сирии журналиста

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался отвечать на вопрос журналиста об урегулировании кризиса в Сирии, который был задан во время выступления политика на Мюнхенской конференции по безопасности. Запись пресс-конференции доступна на YouTube.

Сотрудник издания The Washington Post поинтересовался, как Россия собирается защитить граждан Сирии от преступлений президента республики Башара Асада против своего народа. Лавров отказался отвечать на этот вопрос и заявил, что журналист напишет то, что посчитает нужным, вне зависимости от его ответа.

«Что бы я сейчас ни ответил, вы все равно напишете то, что хотите. Так что просто напишите», — сказал российский министр.

14 февраля сотрудник телеканала BBC Syria признал, что кадры из госпиталя сирийской Думы, снятые якобы после химической атаки в апреле 2018 года, были постановочными. Представители BBC заявили, что это личное мнение журналиста.

В апреле СМИ сообщали, что на Думу была сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. Запад обвинил в этом президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов. В качестве доказательств использовался ролик благотворительной организации «Белые каски», на котором врачи якобы спасали гражданских от отравляющих веществ. 14 апреля США выпустили по республике более ста крылатых ракет.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО. Россия назвала атаку в сирийской Думе постановкой иностранных спецслужб. Позже ОЗХО нашла на территории Думы следы хлорина.

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