Лавров пошутил об изоляции России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что стране не помешало бы немного изоляции, поскольку график встреч с иностранными коллегами во время Мюнхенской конференции по безопасности оказался очень плотным, передает РИА Новости.

«Знаете, изоляцию мы, наверное, даже хотели бы немножко видеть, потому что бесперебойные были переговоры. Больше двух десятков встреч, и спины не разогнуть всей нашей делегации», — сказал он.

Лавров отметил, что переговоры прошли плодотворно несмотря на то, что некоторые политики раньше придерживались более жесткой позиции по отношению к России. По его словам, многие участники встреч выразили надежду на скорую нормализацию отношений. Пока этому мешает курс Евросоюза, который был выработан «под давлением агрессивного русофобского большинства».

Ранее Лавров пошутил, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас за ним следит. Инцидент произошел во время встречи Лаврова с коллегой из Нидерландов Стефом Блоком. Блок обратил его внимание на выступление Мааса по телевизору, на что российский политик сказал: «Да, "Большой брат" следит».

Мюнхенская конференция по безопасности проходит 15-17 февраля. В ней принимают участие около 600 политиков, бизнесменов, ученых и представителей правозащитных организаций. Участники обсуждают ситуацию в ЕС, трансатлантическое сотрудничество, а также отношения США, Китая и России.

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