Лавров назвал главу Минобороны Великобритании «министром войны»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности назвал главу Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона «министром войны». Об этом сообщает агентство Reuters.

«Мы хотим понять, какой мандат будет у НАТО в Арктике, — сказал Лавров. — Если вы слушаете таких людей, как министр войны — о, извините, министр обороны — Соединенного Королевства, у вас может сложиться впечатление, что никто, кроме НАТО, не имеет права где-либо находиться».

Лавров сделал такое заявление на следующий день после выступления Уильямсона, в котором тот обвинил Россию в «попытках подстрекать Запад» и незаконной деятельности на суше и на море, а также призвал Москву наладить диалог с западными партнерами. Дипломат воспользовался возможностью ответить главе Минобороны Великобритании, когда его спросили о безопасности Арктики.

Это не первый случай конфликта между Лавровым и Уильямсоном. 15 марта 2018 года глава Минобороны во время пресс-конференции заявил, что Россия должна «уйти и заткнуться», отреагировав таким образом на планы российского правительства применить меры в ответ на высылку российских дипломатов. На это Лавров ответил, что Уильямсону не хватает образования.

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