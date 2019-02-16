Лавров пошутил о следящем за ним «Большом брате»

Глава МИД России Сергей Лавров пошутил по поводу присматривающего за ним немецкого коллеги Хайко Мааса. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в ходе встречи Лаврова и министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока в мюнхенской гостинице Bayerischer Hof.
Блок рассказал, что это его первые переговоры на Мюнхенской конференции по безопасности, и обратил внимание коллеги на трансляцию выступления Мааса на одном из экранов.
«Да, "Большой брат" следит», — пошутил Лавров, после чего телевизор был отключен.
В сентябре на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко зашел в комнату, где в тот момент находился Лавров. После этого российский министр пошутил, что украинский лидер перепутал его комнату с туалетом.