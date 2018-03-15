Павший на колени Лавров превратился в мем

Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на падение министра иностранных дел России, споткнувшегося о ступеньку на форуме «Россия — страна возможностей». Российский министр моментально стал героем шуток и мемов.

Юзеры иронизировали над неловкой ситуацией. Лаврова сравнили с упавшим конем.

Некоторые уловили взаимосвязь между падением Лаврова и Никиты Михалкова, который 15 марта поскользнулся и упал в Нижегородском телецентре.

В сообществе MDK представили, по какой еще причине, кроме очевидной, Лавров мог оказаться в положении на коленях.

Фото: Telegram-канал MDK 1 /2

Лавров споткнулся, когда поднимался по ступенькам. Министр быстро поднялся и сел на свое место. Начиная выступление на форуме, дипломат отшутился: «Видите как? Споткнулся. Правда, хорошо, не на дипломатическом фронте, а на ступеньке».

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