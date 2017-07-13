Лавров нашел нецензурную рифму для стихов об отношениях с ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что, если бы он писал стихотворение об отношениях Москвы и Брюсселя, то в нем могла бы быть нецензурная рифма. Глава МИД сказал это в четверг, 13 июля, выступая на площадке германского Фонда имени Курта Кербера, передает ТАСС.

Модератор упомянула об известном хобби главы российской дипломатии. «Я читала, что на досуге Вы любите писать стихи. Если бы написали стихи о взаимоотношениях России с Евросоюзом, как бы Вы их назвали?» — просила она.

Лавров с улыбкой ответил: «Может быть не очень цензурная рифма, поэтому я воздержусь».

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Лавров является автором гимна Московского государственного института международных отношений. Его стихи публиковались в «Русском пионере», последний раз — в 2017 году. Недавно также было обнародовано его стихотворение 1994 года, посвященное скончавшемуся постпреду России при ООН Виталию Чуркину. В 2016-м Лаврову присудили премию Союза писателей России «Имперская культура» имени Эдуарда Володина.

В интервью kp.ru дипломат признавался, что «с момента назначения министром [в 2004 году] ни одного такого общечеловеческого произведения не вышло из-под» его пера. «Писал только такие, типа, для "капустников", на дни рождения друзьям», — посетовал он.