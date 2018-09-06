Лавров показал любимый мем об «отравителях Скрипалей»

Глава МИД Сергей Лавров показал любимый мем про подозреваемых в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сюжет телеканала повествует об «интернет-движении», которое публикует «тысячи мемов» с фотографиями исполнителей отравления Александра Петрова и Руслана Боширова. По словам телеканала, даже Лавров оценил шутки про российских подозреваемых.

На кадрах видно, как министр иностранных дел показывает журналистам смартфон с изображением. Интернет-пользователи установили, что на экране телефона Лаврова была фотография комиков Тимура Батрудинова и Гарика Харламова, имена которых были заменены на имена подозреваемых по «делу Скрипалей». «Выходит Скрипалей тоже мы ? ...хм... пойду прикуплю духи Nina Ricci )))», — написал Харламов в Instagram, узнав о неожиданном сходстве.

После обвинений Лондона в отравлении Скрипалей сотрудниками ГРУ в интернете действительно появилось много мемов, связанных с подозреваемыми. Пользователи поиронизировали над процессом изготовления нервно-паралитического вещества «Новичок».

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5 сентября Великобритания назвала имена россиян, подозреваемых по «делу Скрипалей». Лондон считает, что они — сотрудники ГРУ. В номере гостиницы, где они останавливались, найдены следы вещества «Новичок», разработанного в Советском Союзе. Были опубликованы фото подозреваемых в аэропорту Гатвик и кадр с камер видеонаблюдения в Лондоне. Москва отрицает свою причастность к происшествию в Солсбери.

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