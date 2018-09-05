Опубликованы фото подозреваемых по делу Скрипалей россиян

В сети появились фото россиян, подозреваемых в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Снимки в своем Twitter-аккаунте разместил корреспондент «Би-би-си» Дэниэл Сэндфорд.
Он также опубликовал снимок с камеры наружного наблюдения, на котором, предположительно, изображены Александр Петров и Руслан Боширов. В подписи он указал, что мужчины направляются к месту преступления в Солсбери.
Ранее 5 сентября Великобритания назвала имена российских подозреваемых по «делу Скрипалей». В номере гостиницы, в которой останавливались россияне, найдены следы нервно-паралитического вещества класса «Новичок». На арест подозреваемых выдан европейский ордер, передавало Reuters.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Британские власти незамедлительно обвинили Россию в причастности к отравлению. Они утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В связи с этим из страны были высланы несколько десятков российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом, подчеркнув голословный характер обвинений. Позднее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.