Москва отреагировала на обвинение россиян в покушении на Скрипалей

Россия отреагировала на опубликованные Британией имена подозреваемых в отравлении Скрипалей. Заявление министерства иностранных дел цитирует РИА Новости.

«В СМИ появились заявления британских официальных лиц относительно подозреваемых по делу Солсбери и Эймсбери. Делается увязка с Россией. Опубликованные в СМИ имена, как и фотографии, нам ничего не говорят. Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов. Многочисленные соответствующие запросы от российской стороны у Лондона имеются», — отмечает в сообщении официальный представитель МИД Марии Захаровой.

По ее словам, расследование столь серьезных преступлений, о которых неоднократно заявляли в Великобритании, требует самой тщательной работы, скрупулезного анализа данных и плотного взаимодействия.

Ранее 5 сентября сообщалось, что Великобритания назвала имена российских подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По словам Лондона, злоумышленники въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в марте этого года.