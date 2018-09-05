Названы имена российских подозреваемых по делу Скрипалей

Великобритания назвала имена российских подозреваемых по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте, сообщает Reuters.
У прокуроров есть доказательства того, что виновные — россияне Александр Петров и Руслан Боширов. В номере гостиницы, в которой останавливались россияне, найдены следы нервно-паралитического вещества класса «Новичок». На арест подозреваемых выдан европейский ордер, пишет агентство.
Обоим мужчинам около 40 лет. По информации полиции, 2 марта они въехали в страну по настоящим паспортам, однако под вымышленными именами и вернулись в Россию спустя два дня.
Британская сторона не будет требовать экстрадиции Петрова и Боширова, так как, согласно конституции, Россия не выдает своих граждан, заявил представитель Королевской прокурорской службы.
В начале августа сообщалось, что Лондон намерен направить Москве запрос на выдачу подозреваемых. Тогда же отмечалось, что за месяцы тщательного расследования, которое вели сотни полицейских и сотрудников спецслужб, они «полностью проследили передвижение двух россиян с момента их въезда в Великобританию и до отъезда» из страны.
Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Британские власти незамедлительно обвинили Россию в причастности к отравлению. Они утверждали, что бывший полковник ГРУ был атакован с помощью нервно-паралитического вещества класса «Новичок», разрабатывавшегося в СССР. В связи с этим из страны были высланы несколько десятков российских дипломатов. Москва поступила аналогичным образом, подчеркнув голословный характер обвинений. Позднее Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) не смогла подтвердить происхождение токсина.