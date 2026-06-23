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Силовые структуры
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20:21, 23 июня 2026Силовые структуры

Оставившая комментарий про преступников Второй мировой войны россиянка выслушала приговор

В Краснодаре осудили женщину за реабилитацию нацизма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Краснодаре осудили женщину за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

Как установил суд, в марте 2025 года женщина, находясь у себя дома в Сочи, в одной из социальных сетей разместила в публичном доступе комментарий, одобряющий преступления, установленные Международным военным трибуналом для суда и наказания главных военных преступников европейских стран в годы Второй мировой войны.

Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно, также лишил права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете сроком на два года.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за комментарий про участников Великой Отечественной войны

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