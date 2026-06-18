Россиянин получил срок за комментарий про участников Великой Отечественной войны

В Чувашии осудили мужчину за реабилитацию нацизма

В Чувашии осудили мужчину за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статье 354.1 («Реабилитация нацизма, совершенная с использованием сети Интернет») УК РФ.

Как установил суд, 50-летний местный житель весной 2025 года разместил в одной из социальных сетей комментарий, в котором содержались ложные сведения о деятельности участников Великой Отечественной войны. При этом он был доступен неограниченному кругу лиц.

Его противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники СК и ФСБ.

Суд приговорил мужчину к 2,5 года лишения свободы условно, а также запретил 3,5 года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

Ранее сообщалось, что пытавшийся прикурить сигарету на мемориальном комплексе россиянин попал под следствие.