Пытавшийся прикурить сигарету на мемориальном комплексе россиянин попал под следствие

В Кировской области возбудили уголовное дело против мужчины за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.
Россиянин подозревается в преступлении по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.
По данным следствия, 48-летний местный житель утром 16 июня, находясь на территории мемориального комплекса «Обелиск воинам-рабочим ДОКа, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в городе Котельниче, попытался прикурить сигарету от Вечного огня.
Следователи главка СК проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.
Ранее сообщалось, что россиянин ответил за пост с окровавленным Сталиным и пентаграммой.