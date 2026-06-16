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20:30, 16 июня 2026Силовые структуры

Пытавшийся прикурить сигарету на мемориальном комплексе россиянин попал под следствие

В Кировской области возбудили дело против мужчины за реабилитацию нацизма
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Кировской области возбудили уголовное дело против мужчины за реабилитацию нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Россиянин подозревается в преступлении по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

По данным следствия, 48-летний местный житель утром 16 июня, находясь на территории мемориального комплекса «Обелиск воинам-рабочим ДОКа, погибшим в годы Великой Отечественной войны» в городе Котельниче, попытался прикурить сигарету от Вечного огня.

Следователи главка СК проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что россиянин ответил за пост с окровавленным Сталиным и пентаграммой.

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