Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:32, 23 июня 2026Россия

В России заговорили об изменении Украиной тактики ведения боевых действий

Военный эксперт Дандыкин: Украина изменила тактику ведения боевых действий
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику ведения боевых действий и теперь сосредоточились на ударах по гражданским объектам на территории России. Об изменении хода специальной военной операции (СВО) заговорил российский военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, его слова приводит NEWS.ru.

По словам Дандыкина, Украина ставит целью осуществление террора в отношении мирных граждан и для этого может использовать свои новые ракеты «Фламинго».

Тактика ВСУ сейчас — это ориентация на террор. Они намерены вывести из строя энергетику и топливные ресурсы России. ВСУ кошмарят граждан ракетами и дронами. Украинцы не стесняются в атаках

Василий Дандыкин

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные силы страны в ходе СВО придут «туда, куда нужно». На фронте, как отметил Путин, российские военнослужащие каждый день наносят удары по ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о присоединении одной страны к России

    Конструктор рассказал о штатных сошках СВЧ

    На Западе назвали истинные причины угроз Зеленского в адрес Лукашенко

    В России заговорили об изменении Украиной тактики ведения боевых действий

    В Германии обанкротилась 399-летняя пивоварня

    Звезда «Универа» начал судиться с бывшей женой из-за личного водителя дочери

    Названы самые распространенные женские мифы о мужчинах

    Роналду установил рекорд чемпионатов мира

    Оставившая комментарий про преступников Второй мировой войны россиянка выслушала приговор

    В Москве школьница сдала ЕГЭ на максимальное количество баллов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok