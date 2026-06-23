Военный эксперт Дандыкин: Украина изменила тактику ведения боевых действий

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику ведения боевых действий и теперь сосредоточились на ударах по гражданским объектам на территории России. Об изменении хода специальной военной операции (СВО) заговорил российский военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, его слова приводит NEWS.ru.

По словам Дандыкина, Украина ставит целью осуществление террора в отношении мирных граждан и для этого может использовать свои новые ракеты «Фламинго».

Тактика ВСУ сейчас — это ориентация на террор. Они намерены вывести из строя энергетику и топливные ресурсы России. ВСУ кошмарят граждан ракетами и дронами. Украинцы не стесняются в атаках Василий Дандыкин

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные силы страны в ходе СВО придут «туда, куда нужно». На фронте, как отметил Путин, российские военнослужащие каждый день наносят удары по ВСУ.