Путин высказался о ходе СВО фразой «придем туда, куда нужно»

Путин заявил, что в ходе СВО Россия придет туда, куда нужно

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ придут «туда, куда нужно» в ходе специальной военной операции (СВО). О положении дел на фронте глава государства высказался во время встречи с выпускниками военных вузов, его слова передает РИА Новости.

На фронте, как отметил Путин, российские военнослужащие каждый день наносят удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Их [ВСУ] долбят ребята каждый день, каждый божий день идут — придем туда, куда нужно», — заявил президент.

Кроме того, Путин указал, что российские войска поджимают противника на всей линии боевого соприкосновения. По словам президента, на данный момент в зоне СВО «нет ни одного места, где было бы наоборот».