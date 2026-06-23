Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:43, 23 июня 2026Россия

Путин высказался о ходе СВО фразой «придем туда, куда нужно»

Путин заявил, что в ходе СВО Россия придет туда, куда нужно
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы (ВС) РФ придут «туда, куда нужно» в ходе специальной военной операции (СВО). О положении дел на фронте глава государства высказался во время встречи с выпускниками военных вузов, его слова передает РИА Новости.

На фронте, как отметил Путин, российские военнослужащие каждый день наносят удары по Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Их [ВСУ] долбят ребята каждый день, каждый божий день идут — придем туда, куда нужно», — заявил президент.

Кроме того, Путин указал, что российские войска поджимают противника на всей линии боевого соприкосновения. По словам президента, на данный момент в зоне СВО «нет ни одного места, где было бы наоборот».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент соседней страны сложил полномочия и стал советником Путина

    Психологи обнаружили неожиданную пользу «батиных шуток» для здоровья

    В пользе семейной ипотеки усомнились

    В России высказались о дискретных контактах с Францией

    Стала известна степень готовности стратегического объекта «Роскосмоса»

    53-летняя звезда сериала «Кухня» станцевала с 15-летней дочерью

    Популярный украинский блогер матом пожаловался на цены в Европе

    Президент страны — соседа России принял отставку правительства

    Иран бросился искать покупателей нефти в трех странах

    Россиянин решил помочь невесте с оплатой учебы и попал в рабство в Мьянме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok