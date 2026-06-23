Путин описал ситуацию в зоне СВО

Путин: Россия поджимает врага на всей линии боевого соприкосновения

Президент России Владимир Путин описал ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, заявив, что российские войска поджимают противника на всей линии боевого соприкосновения. Его слова приводит РИА Новости.

«Ребята наши поджимают их, поджимают на всех участках боевого соприкосновения, на всех», — обозначил глава государства, добавив, что «ВС РФ "долбят" противника на фронте каждый божий день».

По словам Путина, на данный момент в зоне СВО «нет ни одного места, где было бы наоборот». Он также заявил, что в конечном итоге Вооруженные силы (ВС) РФ придут «туда, куда нужно».

Ранее Путин сделал заявление о том, что участники СВО освобождают исторические территории России. Он также подчеркнул, что офицеры и солдаты мужественно выполняют задачи на фронте.