Звезда «Универа» начал судиться с бывшей женой из-за личного водителя дочери

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», судится с бывшей женой из-за алиментов. Об этом сообщает Telegram-канал Super.
По информации издания, артист пытается оспорить сумму алиментов в размере 330 тысяч рублей, из которых 150 его бывшая супруга запрашивает на личного водителя дочери Гогунского — 16-летней Миланы, известной под псевдонимом Милана Star. Представитель актера в суде назвал запросы «блажью».
«У ребенка личный водитель, это необходимые расходы? Почему мой доверитель должен оплачивать эту блажь? У него не такие огромные гонорары», — заявил адвокат Гогунского в ходе судебного заседания.
Отмечается, что следующее заседание пройдёт 15 июля.
Ранее забывший возраст дочери Гогунский опубликовал посвященную ей песню. Гогунский выложил ностальгическое видео на песню «Пой, родная», написанную в 2017 году.