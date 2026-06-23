Звезда «Универа» начал судиться с бывшей женой из-за личного водителя дочери

Юрист Виталия Гогунского заявил, что у актера нет денег на оплату личного водителя дочери

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», судится с бывшей женой из-за алиментов. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

По информации издания, артист пытается оспорить сумму алиментов в размере 330 тысяч рублей, из которых 150 его бывшая супруга запрашивает на личного водителя дочери Гогунского — 16-летней Миланы, известной под псевдонимом Милана Star. Представитель актера в суде назвал запросы «блажью».

«У ребенка личный водитель, это необходимые расходы? Почему мой доверитель должен оплачивать эту блажь? У него не такие огромные гонорары», — заявил адвокат Гогунского в ходе судебного заседания.

Отмечается, что следующее заседание пройдёт 15 июля.

Ранее забывший возраст дочери Гогунский опубликовал посвященную ей песню. Гогунский выложил ностальгическое видео на песню «Пой, родная», написанную в 2017 году.