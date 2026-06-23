Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:31, 23 июня 2026Культура

Звезда «Универа» начал судиться с бывшей женой из-за личного водителя дочери

Юрист Виталия Гогунского заявил, что у актера нет денег на оплату личного водителя дочери
Андрей Шеньшаков

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», судится с бывшей женой из-за алиментов. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

По информации издания, артист пытается оспорить сумму алиментов в размере 330 тысяч рублей, из которых 150 его бывшая супруга запрашивает на личного водителя дочери Гогунского — 16-летней Миланы, известной под псевдонимом Милана Star. Представитель актера в суде назвал запросы «блажью».

«У ребенка личный водитель, это необходимые расходы? Почему мой доверитель должен оплачивать эту блажь? У него не такие огромные гонорары», — заявил адвокат Гогунского в ходе судебного заседания.

Отмечается, что следующее заседание пройдёт 15 июля.

Ранее забывший возраст дочери Гогунский опубликовал посвященную ей песню. Гогунский выложил ностальгическое видео на песню «Пой, родная», написанную в 2017 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о присоединении одной страны к России

    Бывший «ангел» Victoria's Secret обнажила грудь для журнала в 45 лет

    Конструктор рассказал о штатных сошках СВЧ

    На Западе назвали истинные причины угроз Зеленского в адрес Лукашенко

    В России заговорили об изменении Украиной тактики ведения боевых действий

    В Германии обанкротилась 399-летняя пивоварня

    Звезда «Универа» начал судиться с бывшей женой из-за личного водителя дочери

    Названы самые распространенные женские мифы о мужчинах

    Роналду установил рекорд чемпионатов мира

    Оставившая комментарий про преступников Второй мировой войны россиянка выслушала приговор

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok