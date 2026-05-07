11:58, 7 мая 2026Культура

Забывший возраст дочери Гогунский опубликовал посвященную ей песню

Актер Виталий Гогунский опубликовал архивное видео с дочерью Миланой
Ольга Коровина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», опубликовал архивное видео с участием дочери Миланы. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Гогунский выложил ностальгическое видео на песню «Пой, родная», написанную в 2017 году. Ролик смонтирован из записей Миланы в раннем возрасте, совместных прогулок с отцом и ее первых выходов на сцену. Актер не сопроводил пост комментариями, однако отметил дочь, с которой не общается с 2018 года.

Ранее стало известно, что бывшая жена Гогунского Ирина Маирко решила через суд добиваться от него увеличения суммы алиментов на содержание их общей дочери Миланы. В рамках судебного разбирательства сторона Маирко намерена доказать, что актер занижает свои реальные доходы.

В феврале Гогунский поздравил дочь с совершеннолетием. Артистке, использующей сценический псевдоним Милана Star, исполнилось 16 лет.

