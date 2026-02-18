Гогунский не смог вспомнить возраст единственной дочери

Актер Виталий Гогунский поздравил с совершеннолетием 16-летнюю дочь Милану

Актер Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», поздравил с совершеннолетием дочь Милану, которой исполнилось 16 лет. Соответствующий пост он разместил в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Милусик, с совершеннолетием тебя! Счастлив, что ты у меня есть! Ты чудо!» — написал Гогунский. Он добавил, что скоро Милана начнет самостоятельно смотреть на мир и «увидит все по-другому».

Источники StarHit уточняют, что дочь актера увидела поздравление от отца во время празднования в кругу друзей. При этом артист уже восемь лет не поздравляет Милану лично, а также отказывается помогать ей финансово. «Девочка хоть и старалась держать лицо при друзьях, но было видно, как ее расстроил поступок отца и очередная попытка задеть ее публично», — заявили собеседники издания.

Известно, что Гогунский не контактирует с дочерью с 2018 года. По словам актера, общению препятствует мать девочки Ирина Маирко. В то же время Маирко утверждает, что Гогунский скрывает доходы, чтобы сократить выплаты по алиментам. Сама Милана в 2024 году высмеяла отца на видео, где вместе с матерью позировала под слова песни «А где папа?», звучащей на фоне.