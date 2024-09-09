Дочь Кузи из «Универа» высмеяла его на видео

Дочь Виталия Гогунского, певица Милана Star высмеяла отца на видео

14-летняя певица Милана Star, дочь актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», выложила видео, на котором высмеяла отца. Ролик девушка опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На видео Милана со своей матерью позируют под слова песни «А где папа?», звучащей на фоне. Обе пожимают плечами и изображают удивление.

Артист неоднократно заявлял, что экс-супруга Ирина мешает ему общаться с дочерью, которой он помогал стать певицей.

Ранее бывшая супруга Гогунского заявляла, что актер поднимал на нее руку, чем нанес дочери психологическую травму. По мнению женщины, девочка сама заблокировала отца в социальных сетях и не хочет общаться с ним.