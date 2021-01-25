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Бывшая жена звезды «Универа» обвинила актера в насилии

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Фото: страница Виталия Гогунского на Facebook

Бывшая жена звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского обвинила актера в домашнем насилии. Об этом она сообщила в эфире ток-шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Запись выпуска доступна на YouTube.

Экс-супруга артиста Ирина Маирко рассказала, что он бил ее. По словам женщины, этим он также нанес психологическую травму их общей дочке Милане. Маирко вспомнила случай, когда дочери пришлось помогать матери смывать кровь после побоев.

«Было рукоприкладство. У Миланы был стресс, началась паническая атака. Она меня мыла в ванной и смывала с меня кровь. Скандал тот произошел в Сочи. Милана сгорела на солнце, он хотел намазать ее сметаной, а я знаю, что от сметаны может стать хуже. Началось: надо — не надо — нет, надо. И я получила по зубам», — поделилась деталями экс-жена артиста, известного по роли Кузи в сериале «Универ».

Гогунский утверждает, что Маирко не дает ему общаться с Миланой. Он обвинил бывшую супругу в присвоении денежных средств наследницы и контроля над ней. До развода артист занимался «раскруткой» дочери, позже это стало совместным проектом родителей. Они завели аккаунты в социальных сетях, где публиковали материалы с участием ребенка. Особенно популярен ее Instagram и YouTube-канал, с которых, по утверждениям актера, и приходит основная часть доходов с рекламы.

Ранее Виталий Гогунский рассказал о разводе с женой и оправдал отказ от выплаты алиментов. Тогда же он добавил, что менеджментом дочери занимается его бывшая супруга, которая «превратила ребенка в золотую антилопу» и наживается на ее творчестве за счет рекламы.

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