Звезда «Универа» оправдал отказ от выплаты алиментов

Российский актер, известный по роли Кузи в сериале «Универ», Виталий Гогунский раскрыл подробности развода с женой и оправдал отказ от выплаты алиментов. Артист поделился переживаниями в интервью с ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Аленой Жигаловой.

Гогунский отреагировал на слова экс-супруги, которая обвинила его в том, что он не помогает ей воспитывать их общую дочь Милану. По ее словам, актер перестал платить алименты. Он не стал отрицать этого и отметил, что участвует в жизни наследницы согласно договоренностям, которые не предусматривают денежные выплаты. Звезда «Универа» также признался в том, что во время бракоразводного процесса бывшая жена запретила общаться дочери с отцом.

Истинную причину разрыва брачного союза актер связал со спорами вокруг совместного проекта супругов. Он имел в виду музыкальную карьеру дочки Миланы.

«Так получилось, что я раскрутил дочь Милану. Но я не планировал, что это станет проектом. Все началось с того, что она просто захотела побыть с папой на сцене в программе "Один в один"», — сообщил Гогунский. Он также добавил, что сейчас менеджментом дочери занимается его бывшая супруга, которая «превратила ребенка в золотую антилопу» и наживается на ее творчестве за счет рекламы.