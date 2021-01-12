Канье Уэст раскроет подробности разрыва с Кардашьян в новом альбоме

Американский хип-хоп-исполнитель Канье Уэст решил переписать свой десятый альбом Donda из-за развода с телезвездой и предпринимательницей Ким Кардашьян. Артист раскроет подробности отношений и разрыва с супругой, пишет таблоид The Sun со ссылкой на источник.

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«Новый альбом Канье будет о расставании и об отношениях с Ким. Он занят этим уже несколько месяцев», — заверил собеседник газеты. По его словам, Кардашьян просила Уэста не унижать семью перед общественностью, однако рэпер намерен рассказать поклонникам «свою часть истории».

«Он не будет давать анонсов, но в новом альбоме будут песни про то, через что ему пришлось пройти за эти годы», — отметил источник.

Ранее стало известно о планах Уэста после развода переехать в Лондон и развернуть проповедническую деятельность в Европе.

О том, что Кардашьян и Уэст находятся на грани развода, источники рассказали 6 января. Инициатором разрыва якобы выступила супруга хип-хоп-артиста.