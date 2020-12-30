Бывший муж Полины Гагариной запретил ей вывозить дочь из страны

Бывший муж поп-звезды Полины Гагариной запретил ей вывозить их общую дочь из страны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Экс-супруг певицы, фотограф Дмитрий Исхаков, обратился в ФМС с заявлением и запретил бывшей жене вывозить их ребенка за пределы России. Передается, что исполнительница планировала вместе с дочерью Мией выехать в Занзибар в начале января.

В понедельник, 28 декабря, пара официально развелась. Супруги расстались еще в конце 2019 года, однако документы на развод Гагарина подала только в ноябре текущего года. По ее словам, они с бывшим мужем поддерживают хорошие отношения ради детей.

Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. Их дочь Мия появилась на свет в 2017 году. У Гагариной также есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.