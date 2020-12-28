Полина Гагарина развелась с мужем

Российская певица Полина Гагарина официально развелась со своим вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

28 декабря мировой суд московского района Печатники расторг их брак. Гагарина требует у суда оставить себе на воспитание дочь Мию. При этом певица не против свиданий отца с ребенком.

В рамках бракоразводного процесса паре предстоит разделить совместно нажитое имущество. Речь идет о нескольких квартирах, доме и компании певицы.

Супруги расстались еще в конце 2019 года, однако документы на развод Гагарина подала только в ноябре текущего года. По словам поп-звезды, они поддерживают хорошие отношения ради детей. Пара не оформляла развод с мая, когда стало известно, что артистка ушла от мужа. Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. Их дочь Мия появилась на свет в 2017 году. У Гагариной также есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.