Полина Гагарина подала на развод

Певица Полина Гагарина подала иск в мировой суд Москвы о расторжении брака с фотографом Дмитрием Исхаковым. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно копии документа, имеющейся у издания, заявление о разводе поступило 24 ноября. Беседа между истцом и ответчиком назначена на 14 декабря.

По информации Telegram-канала Mash, Гагарина потребует у суда оставить себе на воспитание дочь Мию. При этом певица будет не против свиданий отца с ребенком.

После развода Полина Гагарина, по данным Mash, планировала подать иск о разделе имущества. Речь пойдет о нескольких квартирах, доме и компании певицы.

Пара не оформляла развод с мая, когда стало известно, что артистка ушла от мужа, и они перестали жить вместе. Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. Их дочь Мия появилась на свет в 2017 году.