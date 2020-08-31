Бывший муж Полины Гагариной высказался о браке с певицей

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков высказался о браке с певицей. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Фотограф признался, что никогда не верил в брак, однако изменил свое мнение, когда влюбился в артистку. «Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чем-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что», — написал экс-супруг Гагариной.

Он отметил, что, скорее всего, никогда не захочет снова жениться. По словам Исхакова, он не знает ни одной счастливой пары, которая прожила вместе долго. При этом он добавил, что «есть те, кто держатся», однако это может происходить из-за привычки.

О том, что Полина Гагарина ушла от мужа, стало известно 18 мая. Причиной расставания супругов могла быть разница в заработках. Знакомая артистки отметила, что Гагарина «переросла» своего супруга. «Тем более что она очень заточена на деньги. А Исхакову больше 30-40 тысяч рублей за съемку для журнала не платят», — сказала она.

Пара поженилась шесть лет назад. В 2017 году у них родилась дочь Мия. У певицы также есть сын Андрей от Петра Кислова, за которым она была замужем с 2007 по 2010 год.