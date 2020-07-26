Полина Гагарина раскрыла способ похудеть на 30 килограммов

Российская певица Полина Гагарина раскрыла способ, который помог ей похудеть на 30 килограммов. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По словам певицы, после рождения ребенка она весила около 80 килограммов, однако за счет изменения рациона ей удалось похудеть до 50 килограммов. Так, артистка рекомендует регулярно употреблять бурый рис, морепродукты, овощные салаты и яблоки. Эти продукты являются хорошим источником клетчатки, сложных углеводов, белка, витаминов и аминокислот.

Кроме того, считает Гагарина, необходимо пить достаточное количество негазированной воды перед каждым приемом пищи — это позволяет притупить чувство голода и съесть меньше.

Ранее секрет своего похудения раскрыл певец Сергей Лазарев. По его словам, он начал набирать вес во время режима самоизоляции, который был введен из-за пандемии коронавируса. «И тогда взял себя в руки, скорректировал питание. С тренировками я особо не усердствую, только правильное питание и бег», — рассказал Лазарев. В итоге артисту удалось сбросить 8 килограммов.