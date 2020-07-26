Певец Сергей Лазарев сбросил восемь килограммов и раскрыл секрет похудения в беседе с «Комсомольской правдой».

Артист признался, что стал набирать вес во время режима самоизоляции, который был введен из-за пандемии коронавируса. «И тогда взял себя в руки, скорректировал питание. С тренировками я особо не усердствую, только правильное питание и бег», — рассказал Лазарев.

Ранее сообщалось, что певец Николай Басков за период режима самоизоляции сбросил около 15 килограммов. Исполнитель рассказал, что сел на диету, совмещая ее со спортом, а также принимал комплекс витаминов, нужных его организму. «Вечером старался отказываться от ужина. Но иногда все же позволяю себе днем съесть одно мороженое», — признался певец. По словам Баскова, роль в похудении сыграло и то, что он равнодушен к алкоголю.

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