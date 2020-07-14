Лидер «Ласкового мая» сбросил 43 килограмма и раскрыл секрет похудения

Лидер группы «Ласковый май» Андрей Разин сбросил 43 килограмма и раскрыл свой секрет похудения. Он поделился им в своем Instagram-аккаунте.

Певец рассказал, что отказался от мяса. «Я перешел на селедочку <...> Огурчик соленый, лучок, укроп… И я очень сильно похудел. Продолжаю свою диету понемножку, чтобы не шокировать свой организм», — поделился Разин. Он также отметил, что на данный момент его вес составляет 107 килограммов.

Однако врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что замена мяса на рыбу в диетическом питании не является принципиальной. Специалист пояснила, что можно заменять одни продукты другими, однако важно соблюдать дефицит калорий и есть продукты с приблизительно равным гликемическим индексом. «Либо это шутка с его стороны, либо расчет на сенсацию», — сказала Соломатина, комментируя слова Разина.

Ранее сообщалось, что певец Николай Басков за период режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса, сбросил около 15 килограммов. Исполнитель рассказал, что сел на диету, совмещая ее со спортом, а также принимал комплекс витаминов, нужных его организму. «Вечером старался отказываться от ужина. Но иногда все же позволяю себе днем съесть одно мороженое», — признался певец. По словам Баскова, роль в похудении сыграло и то, что он равнодушен к алкоголю.

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