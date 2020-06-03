Бывший муж Гагариной заговорил об «убогой эстраде» после расставания с певицей

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков заговорил об «убогой эстраде» после развода с певицей. Он начал публиковать стихотворения в своем Instagram-аккаунте.

Из-за депрессивных произведений некоторые подписчики начали упрекать его в попытках выставить личные переживания напоказ. В связи с этим фотограф задался вопросом, правильно ли он поступает, ведь, по его словам, некоторые люди даже звонят ему и просят прекратить выставлять подобные посты.

«А я вот рассудил, разве стыдно мне за мои стихи?! Не стыдно. Внутреннюю цензуру они прошли», — отреагировал Исхаков.

Он подчеркнул, что может и запеть, если у него появится такое желание. «Думаю, никого не обижу, зная, что многие сами так считают, да и ни для кого это не секрет, что эстрада у нас убогая. Почему бы и нет 😂 хуже не станет», — написал экс-супруг Гагариной.

О том, что Полина Гагарина ушла от мужа, 18 мая сообщил Telegram-канал Super, официального подтверждения или опровержения этой информации не было. Представитель певицы заявил, что, если певица захочет сделать заявление, «она обязательно опубликует его в своих аккаунтах». Исхаков, в свою очередь, подчеркнул, что официального расторжения брака у них пока не было.

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