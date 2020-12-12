Полина Гагарина впервые публично раскрыла подробности развода

Российская певица Полина Гагарина впервые публично раскрыла подробности своего развода с фотографом Дмитрием Исхаковым. Она призналась, что расставание прошло мирно. Об этом певица рассказала в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Пара разошлась еще в конце 2019 года, однако документы на развод супруги подали только сейчас. По словам Гагариной, они поддерживают хорошие отношения ради детей. «Очень надеюсь, что все пройдет тихо, интеллигентно, по-человечески. Потому что все-таки у нас самые лучшие дети на свете, которых мы оба обожаем», — призналась артистка.

Гагарина подчеркнула, что сейчас чувствует прилив сил, но пока не успевает найти нового возлюбленного — у певицы слишком плотный график. «Но я же, наверное, не останусь навсегда одна. Может быть, через десять лет я найду наконец свое», — пошутила артистка.

Пара не оформляла развод с мая, когда стало известно, что артистка ушла от мужа, и они перестали жить вместе. Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. Их дочь Мия появилась на свет в 2017 году. У Гагариной также есть 13-летний сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым.