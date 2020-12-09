Подавшая на развод Полина Гагарина показала дом

Российская певица Полина Гагарина, которая подала на развод с фотографом Дмитрием Исхаковым, сняла на видео интерьер одной из комнат в своем доме. Артистка показала подписчикам в Instagram, как украсила жилье перед новогодними праздниками.

Гагарина отметила, что украшением занималась декоратор. Так, певица решила поставить в доме новогоднюю елку с шарами в пудровом, золотистом и белом оттенках, а декоратор дополнила композицию большими белыми цветами и блестящими листьями. По словам артистки, они использовали для украшения и стальные элементы, так как 2021 год считается годом стального быка. Под елкой декоратор положила коробки, имитирующие подарки, а также игрушки и фонари.

Изображение: скриншот страницы в Instagram

В доме певицы украсили и перила лестницы, ведущей на второй этаж. Гагарина показала, что их покрыли искусственными еловыми ветками и дополнили дизайн белыми элементами в виде ягод и светлых елочных шаров, а под ступеньками поставили фигуру оленя и два фонаря.

Гагарина ушла от Исхакова в мае 2020 года, а несколько месяцев спустя подала иск о расторжении брака. Тогда журналисты выяснили, что певица планирует разделить с фотографом имущество и оставить себе на воспитание дочь Мию, но при этом разрешать отцу видеться с ребенком. Суд назначил беседу супругов на 14 декабря 2020 года.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru