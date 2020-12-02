Супруга Юдашкина показала украшенный к Новому году особняк

Супруга российского художника-модельера Валентина Юдашкина Марина украсила к новогодним праздникам свой особняк и показала результаты работы подписчикам в Instagram. Пользователи сети восхитились декором и назвали его «изысканным».

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Юдашкина продемонстрировала обновленный дизайн, опубликовав в соцсети четыре фотографии. На них видно, что супруга модельера украсила просторный холл особняка. Она поставила на центральный стол массивную вазу с еловыми ветками и искусственными цветами ярко-красного оттенка. Юдашкина добавила в композицию золотистые еловые шишки, небольшие ветки искусственной рябины и елочные шары. Рядом с вазой владелица поставила несколько подсвечников — два больших и четыре маленьких, по форме напоминающих звезды.

В той же цветовой гамме жена Юдашкина задекорировала и фонтан, стоящий на участке перед входом в дом. Она разложила на нем елочные ветки, а на вершине установила яркие искусственные цветы с яблоками. Юдашкина дополнила композицию елочными шарами, блестящими ветками с еловыми шишками и развесила на фонтане гирлянду.

Ранее в декабре Белый дом к Рождеству украсила жена президента США Дональда Трампа Мелания. По задумке, декор должен был отражать лозунг «Америка прекрасна». Супруга главы государства выбрала для праздничного интерьера ели с красными и золотыми украшениями ручной работы, а также гирлянды, банты и светящиеся нити. В США такой декор в традиционном стиле назвали «прекрасным» и «поразительно нормальным».

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