Россиянам назвали лучший алкоголь для встречи Нового года

Эксперты назвали лучший алкогольный напиток для встречи Нового года. Высказанное на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» мнение передает РИА Новости.

«Наверное, на вкус и цвет товарища нет, но единственное, что я могу порекомендовать — это отечественное шампанское к новогоднему столу», — заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут, в свою очередь, отметила, что в российских магазинах представлены качественные розовые игристые вина, которые пользуются большим спросом.

В то же время председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев посоветовал россиянам отдавать предпочтение шампанскому без сахара Brut или Brut Zero. По словам специалиста, сухое вино — «более здоровое для потребителя», поскольку сахар обычно добавляется в напиток, чтобы сгладить его недостатки.

Он также пояснил, что российские производители имеют право называть свое игристое вино шампанским, если это слово на этикетке написано на кириллице.

В ноябре стало известно, что «Роскосмос» начнет выпускать духи, одежду и алкоголь под новым товарным знаком «Поехали!» Заявка охватывает множество разделов международной классификации товаров и услуг. В частности, туда входят парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.