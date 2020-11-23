Королева Великобритании запустила собственное производство джина

Королева Великобритании Елизавета II запустила собственное производство джина. Об этом сообщает Daily Mail.

Напиток под названием Sandringham Celebration Gin изготовили на винокурне в поместье королевы на севере Норфолка. Он разлит по бутылкам объемом 500 миллилитров и продается по цене 50 фунтов стерлингов (около пяти тысяч рублей).

По информации издания, джин является одним из любимых алкогольных напитков Елизаветы II.

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Отмечается, что это уже третий алкогольный бренд, который открывает королевская семья. В июле Букингемский дворец представил коллекцию джина Royal Collection Trust, а несколько месяцев спустя сын королевы принц Чарльз решил индивидуально выпускать этот же напиток под маркой Highgrove.

В ноябре стало известно, что «Роскосмос» начнет выпускать духи, одежду и алкоголь под новым товарным знаком «Поехали!». Заявка охватывает множество разделов международной классификации товаров и услуг. В частности, туда входят парфюмерно-косметическая продукция, лекарственные средства, электронно-бытовая техника, драгоценные металлы, одежда, игрушки и алкогольная продукция.