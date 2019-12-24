Названы лучшие вина в мире

Американский алкогольный критик и винный судья международного класса Элин Маккой (Elin McCoy) выбрала лучшие вина 2019 года. Ее список из десяти напитков публикует Bloomberg.

В течение года эксперт продегустировала более четырех тысяч красных, белых и игристых вин. Среди них были как классические винтажные, так и молодые экземпляры. Лидером Маккой посчитала красное вино Domaines Lupier La Dama 2015 года из испанской провинции Наварра. Стоимость такой бутылки составляет 42 доллара (2,6 тысячи рублей).

Следующим в списке оказалось игристое Grace Blanc de Blancs Extra Brut 2014 года (65 долларов, или четыре тысячи рублей), которое критик попробовала в Яманаси, Япония. «Крошечные пузырьки, аромат свежевыпеченной бриоши и цитруса, а также нежный минеральный вкус напоминают шампанское от прекрасного производителя», — поделилась ощущениями Маккой.

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Третьим стал совиньон-блан Tement Sudsteiermark Sauvignon Blanc Ried Zieregg 2011 года из австрийского региона Штирия. Цена за бутылку — 71 доллар (4,4 тысячи рублей). За ним последовало шардоне Kistler Vineyard 2017 года (160 долларов, или 10 тысяч рублей), а заключительным в пятерке Маккой назвала Joseph Drouhin Montrachet Marquis de Laguiche 2011 года по цене 700 долларов за бутылку (43,5 тысячи рублей).

В рейтинг лучших вин года специалистка также включила шампанское Georges Laval Les Longues Violes Champagne (740 долларов, или 46 тысяч рублей), мерло Masseto (790 долларов — около 50 тысяч рублей), сладкое вино Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese из Германии (8,5 тысячи долларов, или полмиллиона рублей), французское Chateau Lafite Rothschild 1959 года (24 тысячи долларов, или полтора миллиона рублей) и совиньон-блан 1979 года Smith-Madrone Cabernet, стоимость которого не называется.

В марте Центр изучения федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) перечислил регионы России, жители которых выпили больше всего вина за первый месяц 2019 года. На первом месте оказался Ненецкий автономный округ, где на одного человека пришлось 0,65 литра алкогольного напитка. Вторым стал Санкт-Петербург — 0,5 литра.

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