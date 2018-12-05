В России начали делать вино для иудеев

Производитель алкогольных напитков «Абрау-Дюрсо» стал первым винным домом России, получившим сертификат кошерности в категории игристых вин. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным «Абрау-Дюрсо», первая партия (80 тысяч бутылок) произведена из урожая 2018 года и будет продаваться на территории России и за рубежом, в том числе в Израиле.

Все этапы процесса создания игристого вина проходили под контролем департамента кашрута при главном раввинате России.

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Компания «Абрау-Дюрсо» заявляет, что в будущем планирует выпускать кошерное вино в объемах, «достаточных для покрытия спроса на российском и зарубежных рынках».

В декабре стало известно, что в ресторане «Дубровин» в Екатеринбурге пройдет дегустация любимых вин советского лидера Иосифа Сталина. Посетителям предложат попробовать пять вин: цинандали, ркацители, каберне совиньон с каберне фран, киндзмараули и хванчкара. Сомелье Ирина Язева расскажет, в каких обстоятельствах их пил Сталин и как историки узнали, что именно эти сорта были его любимыми.

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