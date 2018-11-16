Раскрыта причина пристрастия людей к черному кофе

Ученые Северо-Западного университета в Чикаго, США, нашли объяснение пристрастию людей к черному кофе. Исследование опубликовано на сайте Scientific Reports.

Выяснилось, что любовь к этому напитку противоестественна с точки зрения эволюции, поскольку все млекопитающие воспринимают горький вкус предупреждением о содержании в продукте опасных для жизни веществ.

Эксперты геномного консорциума UK Biobank изучили пищевые привычки жителей Великобритании, предварительно опросив их, в каких количествах они употребляют чай, кофе и алкоголь. Самыми большими поклонниками кофе оказались те респонденты, в чьем геноме присутствовали мутации генов, отвечающие за высокую чувствительность к кофеину.

Кроме того, такие люди меньше любили чай и алкоголь, чем остальные участники эксперимента.

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В сентябре американская сеть кофеен Starbucks открыла свое первое кафе на территории Италии. Заведение разместили на площади Пьяцца Кордузио в центре Милана в здании бывшего почтового отделения. Помимо обычной кофейни, этот Starbucks площадью 2,3 тысячи квадратных метров вмещает третий в мире цех по обжарке кофе (два других расположены в Сиэтле и Шанхае).

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