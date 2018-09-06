Открылся самый красивый в мире Starbucks

Американская сеть кофеен Starbucks открывает свое первое кафе на территории Италии, сообщает The Guardian.
Заведение разместили на площади Пьяцца Кордузио (Piazza Cordusio) в центре Милана в здании бывшего почтового отделения. Помимо обычной кофейни, этот Starbucks площадью 2,3 тысячи квадратных метров будет вмещать третий в мире цех по обжарке кофе (два других расположены в Сиэтле и Шанхае).
Представители компании назвали миланский Starbucks самым красивым в мире. «Мы хотим подарить людям первоклассный опыт, отличный от того, к чему они привыкли в Италии. Речь идет о разных техниках варки кофе, о пространстве, в котором можно остаться подольше, отдохнуть и насладиться кофе», — рассказала главный дизайнер Starbucks Лиз Мюллер.
Starbucks — крупнейшая в мире сеть кофеен, основанная в 1971 году в США. На российском рынке компания работает с 2007 года, на территории страны открыто более сотни заведений. Всего в мире более 25 тысяч кофеен бренда.
В мае производитель пищевой продукции Nestle заключил с сетью Starbucks партнерское соглашение, дающее компании глобальные права на продажу продукции кофеен. Согласно условиям сделки, сумма которой составила 7,15 миллиарда долларов, швейцарская компания получит соответствующие права на бессрочный период.