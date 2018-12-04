Россиянам раскроют алкогольные пристрастия Сталина

В ресторане «Дубровин» в Екатеринбурге пройдет дегустация любимых вин советского лидера Иосифа Сталина. Об этом сообщает канал «ЕТВ».

Мероприятие состоится в четверг, 13 декабря, в кабинетном зале ресторана вместимостью до 40 человек. Посетителям предложат попробовать пять вин: цинандали, ркацители, каберне совиньон с каберне фран, киндзмараули и хванчкара. Сомелье Ирина Язева расскажет, в каких обстоятельствах их пил Сталин и как историки узнали, что именно эти сорта были его любимыми.

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«Мы понимаем, что Сталин личность двоякая, но мы никакой политической привязки не имеем. Просто у нас ресторан советской тематики, и Сталин — это, наверное, одна из самых ярких личностей советской эпохи. Сталин любил хорошо выпить и вкусно покушать — мы исходили только из этого. Никакого другого подтекста», — отметил бар-менеджер ресторана «Дубровин» Михаил Ботников в беседе с изданием Znak.com.

В октябре британцы установили гипсовую голову Иосифа Сталина на автомобиль Bentley во время съемок очередного эпизода автошоу The Grand Tour в Грузии. Новый выпуск передачи, которую ведет бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон, посвятили советскому вождю. На опубликованных кадрах видно, как синий модифицированный Bentley с белой головой на капоте проезжает по трассе в потоке машин.

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