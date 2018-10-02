Bentley с головой Сталина на капоте попал на видео

Британцы установили гипсовую голову Иосифа Сталина на автомобиль Bentley во время съемок очередного эпизода автошоу The Grand Tour в Грузии. Ролик также появился на YouTube во вторник, 2 октября.

Новый выпуск передачи, которую ведет бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон, посвятили советскому лидеру. На кадрах видно, как синий модифицированный Bentley с белой головой на капоте проезжает по трассе в потоке машин.

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В августе находящийся в Китае телеведущий Джереми Кларксон попросил попутчика, на протяжении нескольких часов не перестававшего громко говорить по телефону, заткнуться. Ведущий не стал обращаться лично к пассажиру, а снял его на видео. «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» — эмоционально, но почти бесшумно повторял он в кадре.

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