Бывшего ведущего Top Gear осудили за приравнивание любителей мороженого к геям

В сети раскритиковали бывшего ведущего популярной британской передачи Top Gear Ричарда Хаммонда за сравнение любителей мороженого с гомосексуалистами. Хаммонд высказался во время шестого эпизода автомобильного шоу The Grand Tour, который транслировался 23 декабря на Amazon Prime.

Выступая перед аудиторией, 47-летний ведущий заявил, что вообще не ест мороженое. «Это как-то связано с тем, что я натурал», — намекнул Хаммонд.

Он также добавил, что не имеет в виду детей. «По сути, в этом нет ничего плохого, но если взрослый человек ест мороженое — то все сразу становится ясно», — заметил ведущий.

Пользователи Twitter осудили поведение Хаммонда и напомнили фанатам и создателям программы, что они живут в многогранном мире. «Зрители этого шоу действительно хотели бы провести время с этим парнем? Продюсеры этого шоу считают нормальным пускать это в эфир? 2016 год на дворе», — возмутился один из них.

«Я бы хотел, чтобы Джордж Майкл был жив. Тогда бы он сказал Хаммонду взять его хилое мужское начало и затолкать себе в зад», — предположил другой.

Некоторые принялись шутить над словами ведущего и публиковать смешные посты и картинки. «Тогда вообще не удивительно, что натуралы такие ****, они даже не могут съесть мороженое», — пошутил юзер с ником Alexander olly.

«Худший кошмар Ричарда Хаммонда»