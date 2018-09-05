Созданы ручки для владельцев суперкаров Bentley

Производитель автомобилей класса люкс Bentley выпустил коллекцию из трех линий письменных принадлежностей совместно с маркой Graf von Faber-Castell. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 5 сентября.

В создании коллекции принимали участие сотрудники отдела дизайна Bentley. В нее вошли перьевые и шариковые ручки, а также вспомогательные аксессуары, сочетающие классический дизайн и мастерство исполнения.

Элементы перьевых и шариковых ручек, а также ручек-роллеров повторяют узнаваемый дизайн моделей Bentley. Например, колпачок ручки украшает традиционное тиснение и логотип в виде буквы «B». Ромбовидный рисунок превратился в орнамент на корпусе ручки. Цвета пишущих инструментов отсылают к цветовой гамме Bentley: оттенкам Sequin Blue, Tungsten и White Satin.

Коллекция Graf von Faber-Castell for Bentley уже представлена в магазинах Graf von Faber-Castell, универмагах, онлайн-магазинах и в некоторых дилерских центрах Bentley.

В августе 2018 года было объявлено, что в честь своего столетнего юбилея компания Bentley выпустит ограниченную серию седанов представительского класса Mulsanne W.O. Edition. Машина названа в честь основателя компании Уолтера Оуэна Бентли. Деталь его личного автомобиля — Bentley 8 Litre — появится в каждом из ста седанов Mulsanne ограниченной серии. В отделении для бокалов, расположенном в подлокотнике заднего дивана, находится фрагмент коленчатого вала автомобиля Уолтера Оуэна Бентли, рассмотреть который можно через специальное смотровое окошко.

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