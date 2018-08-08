Столетию Bentley посвятили автомобиль

В честь своего столетнего юбилея компания Bentley выпустит ограниченную серию седанов представительского класса Mulsanne W.O. Edition. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 8 августа.

Машина названа в честь основателя компании Уолтера Оуэна Бентли. Деталь его личного автомобиля — Bentley 8 Litre — появится в каждом из ста седанов Mulsanne ограниченной серии. В отделении для бокалов, расположенном в подлокотнике заднего дивана, находится фрагмент коленчатого вала автомобиля Уолтера Оуэна Бентли, рассмотреть который можно через специальное смотровое окошко. Отсек также имеет подсветку и копию личной подписи основателя компании.

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Отделение изготовлено вручную из четырех видов дерева, алюминия и шлифованного металла. Также его украшает инкрустация с изображением решетки радиатора и передних фар Bentley 8 Litre.

Модель Bentley 8 Litre стала последней машиной компании, в разработке которой личное участие принимал Уолтер Оуэн Бентли. Машина была построена в 1930 году, но Уолтер Оуэн пользовался ей лишь год, после чего вынужден был продать. В 2006 году компания Bentley нашла и выкупила 8 Litre у тогдашних владельцев. Автомобиль был отреставрирован, в том числе был заменен и коленчатый вал.

Фото: Bentley 1 /8

Дебют автомобиля пройдет на выставке Monterey Car Week 24-26 августа. Купить Bentley Mulsanne 8 Litre можно будет и в России, но автомобили будут эксклюзивно доступны для российских клиентов только в салонах Bentley Москва и Bentley Санкт-Петербург. Юбилейные машины доставят клиентам в 2019 году, к столетию с момента основания Bentley. Цена модели не сообщается.

Ранее компания Bentley представила новую опцию для владельцев кроссовера Bentayga. В центральную консоль вмонтирован отсек для хранения особо ценных вещей, доступ к которому можно получить только с помощью биометрических данных. Для этого в крышку отсека вмонтирован емкостный сканер, который считывает отпечатки пальцев.

