Bentley предложил россиянам «мужественный» внедорожник

Британский автопроизводитель класса люкс Bentley Motors начал прием заказов на внедорожник Bentayga Black Edition. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщила пресс-служба марки.

Фирма характеризует машину как «мужественную». Особенностью автомобиля является новая титановая спортивная система выхлопа, которая отличается более мощным звучанием при разгоне. Система разработана специально для Bentayga на основе спортивного выпуска модели GT3-R совместно с компанией Akrapovič — ведущим производителем систем выпуска для автоспорта.

Фото: Bentley Motors 1 /4

Версия оснащается 22-дюймовыми черными легкосплавными дисками, патрубками системы выхлопа с черным покрытием, а также карбоновыми элементами, среди которых передний сплиттер, боковые накладки на пороги, задний диффузор и задний спойлер. Все хромированные внешние детали экстерьера заменены на черные: вставки вентиляционных отверстий передних крыльев, окантовка дверных стекол, решетка радиатора и ее окантовка, окантовка фар, накладка нижней части кузова, вставки ручек дверей, блок задних фонарей и окантовка номерного знака.

Bentayga Black Editon доступен для заказа во всех официальных дилерских центрах марки Bentley. Элементы Black Edition также можно установить в качестве аксессуаров на уже приобретенные Bentley Bentayga. Цена на версию не сообщается.