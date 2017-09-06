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Уникальный раллийный Bentley Continental GT выставили на продажу в интернете

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На интернет-аукционе eBay выставлена на торги уникальная версия автомобиля Bentley Continental GT, созданная для сериала Supercar Megabuild канала National Geographic. Об этом сообщает HighSnobiety.

На доработку машины было потрачено более 30 тысяч долларов, она оборудована приводом на обе оси, внешней стальной рамой безопасности и 17-дюймовыми колесами с регулируемой гоночной подвеской Quantum Racing.

В автомобиле сохранены обычные для марки Bentley люксовые аксессуары и удобства, такие, как обогреваемые кожаные сиденья, сплит-система климат-контроля, развлекательный центр и прочее. На момент написания материала за автомобиль предлагалось чуть более 52 тысяч долларов.

Bentley Motors — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса люкс. С 1998 года входит в состав германского концерна Volkswagen Group. Летом 2017 года марка продемонстрировала третье поколение модели Continental GT.

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