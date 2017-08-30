Bentley показал новый Continental для ценителей роскоши

Компания Bentley Motors показала новый Continental GT. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

«Компания Bentley уже почти сто лет задает тенденциив сегменте роскошных автомобилей класса Gran Turismo. Новое, третье поколение Continental GT — это отличный пример наших достижений в сфере дизайна и технологий и еще один шаг в развитии Bentle», — сказал председатель правления и глава Bentley Motors Вольфганг Дюрхаймер. Третье поколение Continental оснащается 6,0-литровым двигателем с двойным турбонаддувом.

Фото: Bentley 1 /2

Инженеры обновили салон машины: сиденья получили новую прострочку «ромб в ромбе». На выбор предлагается 15 оттенков оформления. По словам представителей марки, интерьер машины ориентирован на ценителей современной роскоши. Мировая премьера Continental GT состоится на международном автосалоне, который пройдет в середине сентября во Франкфурте.

Bentley Motors — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса люкс. С 1998 года входит в состав германского концерна Volkswagen Group.