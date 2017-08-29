В России упали продажи Bentley

Продажи новых автомобилей Bentley в России за первые семь месяцев текущего года снизились на 32 процента, до 131 машины. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат».

За аналогичный период прошлого года было продано 193 автомобиля.

В сообщении отмечается, что самой популярной моделью в линейке этого люксового бренда является внедорожник Bentayga. В январе-июле было реализовано 88 экземпляров или две трети от всего объема проданных в России Bentley.

Далее по популярности у россиян находятся модели Continental и Flying Spur — 22 и 15 машин соответственно, а за пределами тройки лидеров — Mulsanne, автомобилей этой модели было продано шесть.

В «Автостате» также отметили, что 60 процентов (79 штук) автомобилей Bentley было реализовано в Москве и Подмосковье. В Санкт-Петербурге было куплено 11 машин, еще девять — в Краснодарском крае. В Иркутскую область отправилось три экземпляра.

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«Кроме этого, в семи субъектах РФ было продано по два новых автомобиля Bentley. Еще по одной машине приобрели жители 15 регионов», — говорится в сообщении.

Ранее «Автостат» сообщал, что зЗа семь месяцев 2017 года в России было продано 242 новых автомобиля Maserati — в девять раз больше, чем за тот же период прошлого года.

15 августа сообщалось, что за первое полугодие 2017 года рынок новых легковых автомобилей сегмента Luxury вырос на 9 процентов, до 733 единиц. Более 40 процентов российских продаж люксовых автомобилей пришлось на Mercedes-Benz Maybach S-Class — 314 машин, на второй позиции — Maserati (213 продаж), на третьем месте — Bentley (116 продаж).